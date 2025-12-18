Haberler

Güney Kore'de mahkeme, sıkıyönetim girişimine karışan emniyet müdürünün görevden alınmasını onayladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Kore Anayasa Mahkemesi, eski Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol'ün sıkıyönetim girişiminde rol oynadığı iddia edilen Emniyet Genel Müdürü Cho Ji-ho'nun görevden alınmasını onayladı. Mahkeme, Cho'nun eylemlerinin anayasaya aykırı olduğunu belirtti.

Güney Kore'de Anayasa Mahkemesi, eski Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol'ün Aralık 2024'teki sıkıyönetim girişimine dahil olduğu iddiasıyla tutuklanan Emniyet Genel Müdürü Cho Ji-ho'nun görevden alınmasını onayladı.

Yonhap'ın haberine göre, Anayasa Mahkemesi oy birliğiyle Cho'nun görevden alınmasını onaylayan karar aldı.

Kararda, Cho'nun eylemleriyle eski Devlet Başkanı Yoon'un anayasaya aykırı ve yasa dışı emirlerini yerine getirmeyi amaçladığı belirtildi.

Cho'nun, temsili demokrasi ve kuvvetler ayrılığı ilkeleri ile milletvekillerinin anayasal oy kullanma hakkını ihlal ettiği değerlendirmesi yer aldı.???????

Seul Merkez Bölge Mahkemesi, 14 Aralık 2024'te, sıkıyönetim girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Emniyet Genel Müdürü Cho ve Seul Metropol Emniyet Müdürü Kim Bong-sik'in tutuklanmasına karar vermişti.

İki emniyet müdürü, sıkıyönetim ilanının ardından Ulusal Meclis'in polis kordonuna alınması talimatı vererek karar için oylamaya katılacak milletvekillerinin Meclis'e girmelerini engelledikleri iddiasıyla 11 Aralık'ta gözaltına alınmıştı.

Cho'nun, gözaltındayken verdiği ilk ifadede, eski Devlet Başkanı Yoon'un, sıkıyönetim emirlerine karşı çıkmaları halinde "tüm milletvekillerinin tutuklanması" talimatı verdiğini söylediği belirtilmişti.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, Ulusal Meclisin bu kararı kaldırması üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, 4 Nisan'da verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un görevden alınmasını onaylamıştı.

Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran'da Mecliste yemin ederek resmen görevine başlamıştı.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel
Asgari Ücret Komisyonu 2. kez toplandı! Bakan Işıkhan: Ortada bir rakam yok

Asgari ücret maratonu! Toplantı sürerken bakandan yeni açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

RTÜK'ten Jasmine dizisi hakkında karar

RTÜK'ten Jasmine dizisi hakkında karar
Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu

Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu
Yüzlerini eşarpla gizleyen anne-kız, girdikleri evlerden altın ve ziynet eşyası çaldı

Anne ve 18 yaşındaki kızının yaptığı rezilliğe bakar mısınız
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
RTÜK'ten Jasmine dizisi hakkında karar

RTÜK'ten Jasmine dizisi hakkında karar
MSB'den vurularak düşürülen İHA'ya ilişkin açıklama: Uygun yerde kontrollü müdahaleyle düşürüldü

Düşürülen İHA, Ankara'ya kadar nasıl geldi? MSB'den yanıt var
TÜRK-İŞ Başkanı ile görüşen Bakan Işıkhan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı

Sürpriz görüşme sonrası bakandan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Tayland savaş uçakları, Kamboçya'ya bomba yağdırdı

"Bu bir savaş değil çatışma" tartışması sürerken, korkulan oldu
Kazada ölen arkadaşını araçta bırakıp kaçtılar

Kaza yaptılar, ölen arkadaşını araçta bırakıp kaçtılar
Damat cinayetinde babaya kan donduran telefon: Oğlunu öldürdüm, gel cenazeni götür

Damat cinayetinde kan donduran telefon: Oğlunu öldürdüm, gel al
Fenerbahçe, 27 yaşındaki yıldızın menajeriyle görüştü

Fenerbahçe, 27 yaşındaki yıldızın menajeriyle görüştü
Bu aracı hatırladınız mı? Malum kişi satışa çıkardı, işte istediği fiyat

Bu aracı hatırladınız mı? Malum kişi ilana koydu, işte istediği para
10 ünlüye uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

10 ünlüye operasyon! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında
title