Güney Kore Açıklarında Çin Balıkçı Teknesi Alabora Oldu

SEUL, 10 Kasım (Xinhua) -- Güney Kore'nin başkenti Seul'ün yaklaşık 180 kilometre güneybatısındaki Gunsan kenti açıklarındaki Eocheong Adası yakınlarında bir Çin balıkçı teknesinin alabora olduğu yerde arama ve kurtarma çalışmaları yürüten Güney Kore Sahil Güvenlik ekipleri, 10 Kasım 2025.

Yonhap Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, alabora olan Çin balıkçı teknesindeki 2 kişi kurtarılırken, 9 kişidense haber alınamıyor.

99 tonluk teknenin pazartesi günü yerel saatle 08.53 sularında adanın yaklaşık 150 kilometre güneybatısındaki sularda alabora olduğu belirtildi. (Fotoğraf: Xinhua)