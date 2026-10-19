Tutuklu Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu cezaevinden hastaneye kaldırıldı! Ameliyata alındı, ailesine bilgi verilmedi

Tutuklu Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu cezaevinden hastaneye kaldırıldı! Ameliyata alındı, ailesine bilgi verilmediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Silivri Cezaevi'nden hastaneye kaldırılarak sabah saatlerinde ameliyata alındı. Mutlu'nun kızı ve avukatı Begüm Nazlı Mutlu'dan edinilen bilgiye göre, ameliyata ilişkin aileye henüz bilgi verilmedi.
(İSTANBUL) -
CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun, kaldırıldığı hastanede sabah saatlerinde ameliyata alındığı, ailesine ameliyata ilişkin bilgi verilmediği öğrenildi.
SİLİVRİ'DEN HASTANEYE KALDIRILDI
Tutuklu Hasan Mutlu'nun kızı ve aynı zamanda avukatı olan Begüm Nazlı Mutlu'dan edinilen bilgiye göre, Silivri Cezaevi'nden hastaneye kaldırılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, sabah saatlerinde ameliyata alındı.
AİLEYE BİLGİ VERİLMEDİ
Mutlu'nun ameliyatına ilişkin ailesine henüz bilgi verilmediği öğrenildi.
Kaynak: ANKA