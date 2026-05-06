Güney Kore: ABD'nin "Özgürlük Projesi"ni durdurması nedeniyle katılımın değerlendirilmesi gerekli değil

Güney Kore, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki 'Özgürlük Projesi' adlı girişiminin durdurulmasının ardından projeye katılımın değerlendirilmesinin 'gerekli olmadığını' açıkladı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Wi Sung-lac, "Özgürlük Projesi"nin durdurulmasına ilişkin basın açıklaması yaptı.

Wi, operasyon durdurulduğu için katılımın değerlendirilmesinin "gerekli olmadığını" ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Özgürlük Projesi"ni duyurmasının ardından Güney Kore hükümetinin, bu girişimine katılmayı değerlendirdiği bildirilmişti.

"Özgürlük Projesi"

Trump, 4 Mayıs itibarıyla, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ve Orta Doğu'daki krizle ilgisi olmayan "tarafsız" ülkelere ait gemilerin, boğazdan geçişine yardım etmeye başlayacaklarını açıklamış ve buna "Özgürlük Projesi" adını vermişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Beyaz Saray'da düzenlediği basın brifinginde, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasından ötürü Körfez bölgesinde 87 farklı ülkeden yaklaşık 23 bin sivilin kurtarılması için "Özgürlük Projesi" adlı operasyonu başlattıklarını savunmuştu.

Trump, dün yaptığı açıklamada Özgürlük Projesi'nin kısa süreliğine durdurulmasına karar verdiklerini bildirmişti.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan
