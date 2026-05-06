Güney Kore, ABD ile ittifakını geliştirmeye devam edeceğini açıkladı

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, yaptığı konuşmada, ülkesinin ABD ile olan ittifakını güçlendirmeye kararlı olduğunu ifade ederek, karşılıklı saygıya dayalı iletişimle güven ve dostluğu artıracaklarını belirtti.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Jina, başkent Seul'deki Ulusal Meclis'te düzenlenen bir politika forumunda Dışişleri Bakanı Cho Hyun'un açılış konuşmasını okudu.

Konuşmasında Güney Kore'nin "dış ve güvenlik politikalarının temel taşı olarak" ABD ile ittifakını geliştirmeye devam edeceğini belirten Cho, "Son aylarda Güney Kore-ABD ilişkileri konusunda çeşitli spekülasyonlar ve endişeler olsa da, bunların ittifaka duyulan derin bir endişeden ve bağlılıktan kaynaklandığına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Cho, bu konuda farklı görüşlere dengeli bir şekilde yer verileceğini kaydederek, meselelerin "karşılıklı saygıya dayalı sıkı ve sık iletişim" ile ele alınacağını, sağduyu ile ilkelere uygun olarak güven ve dostluğun güçlendirileceğini aktardı.

Güney Kore'nin ABD ve Japonya ile üçlü işbirliğini güçlendirmeye devam edeceğini belirten Cho, bu ülkeler arasında üçlü işbirliğinin geliştirilmesinin sürdürüleceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Irmak Akcan
