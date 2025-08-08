Güney Kaliforniya'da Orman Yangını Nedeniyle Tahliye Emri

Güney Kaliforniya'daki bir kanyonda çıkan orman yangını hızla yayılıyor, bazı yerleşim yerleri için tahliye emri verildi. Yangın, Piru kasabası yakınında başladı ve 4,05 kilometrekarelik bir alanı etkisi altına aldı.

LOS ANGELES, 7 Ağustos (Xinhua) -- Güney Kaliforniya'daki bir kanyonda çıkan ve hızla yayılan orman yangını nedeniyle, şiddetli sıcak hava dalgasının etkili olduğu bazı yerleşim yerleri için tahliye emri verildi.

"Kanyon Yangını", yerel saatle 13.25'te Ventura County'nin doğusunda, Los Angeles'ın yaklaşık 77 kilometre kuzeybatısındaki tarihi Piru kasabası yakınlarında başladı. Kaliforniya Ormancılık ve Yangın Koruma Departmanı, alevlerin hızla yayılarak birkaç saat içinde 4,05 kilometrekarelik bir alanı etkisi altına aldığını bildirdi.

Yerel yetkililer, Ventura ve Los Angeles bölgelerinde yangın tehdidi altındaki bazı yerleşim bölgeleri için çok sayıda tahliye emri ve uyarı yayımladı.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, bölgede perşembe günü sıcaklıkların 37,8 santigrat dereceye ulaştığını, nem oranının ise yüzde 15-17 arasında seyrettiğini belirtti.

