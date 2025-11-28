Güney Ege'de Fırtına Bekleniyor

Güney Ege'de yarın sabahın ilk saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın Güney Ege'de gece yarısından itibaren güney ve güneydoğudan, sabah saatlerinde ise kuzey ve güneybatıdan fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın yarın 00.00-12.00 saatleri arasında etkili olması, öğleden sonra ise bölge genelinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Fırtına nedeniyle başta deniz ulaşımı olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.