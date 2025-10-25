Güney Dakota'da 998 Bin Kilogram Domuz Eti Geri Çağrıldı
ABD'nin Güney Dakota eyaletinde 998 bin kilogramdan fazla dondurulmuş domuz eti, metal parçalarıyla kirlenmiş olabileceği gerekçesiyle geri çağrıldı. Ürünlerin çoğu 'Costco' ve 'Sam's Club' mağazalarında satılmıştı.
ABD'nin Güney Dakota eyaletinde 998 bin kilogramdan fazla dondurulmuş domuz eti "metal parçalarıyla kirlenmiş olabileceği" nedeniyle geri çağrıldı.
ABC News haberine göre Güney Dakota eyaletinin Alpena bölgesi merkezli LSI Inc. şirketi, "ürünlerin metal parçaları" içerdiği şikayetleri sonrası 998 bin kilogramdan fazla dondurulmuş domuz etini geri çağırdı.
"Tüketime hazır ve satışa sunulmuş" dondurulmuş domuz etlerinin "metal parçalarıyla kirlenmiş olabileceği" nedeniyle piyasadan toplatılması talep edildi.
Sağlık Bakanlığı yetkililerinin açıklamasında, "Kore barbekü tipi" logolu ürünlerin çoğunlukla "Costco" ve "Sam's Club" mağazalarında satışa sunulduğu aktarıldı.
410 gramlık ve 450 gramlık ürünlerin raf ömrünün ??23 Ekim 2025 ile 23 Eylül 2026 arasını kapsadığı belirtildi.