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Güney Avustralya'da pazar günü fırtınalar 7 binden fazla aboneyi elektriksiz bıraktı

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Güney Avustralya'da pazar günü fırtınalar 7 binden fazla aboneyi elektriksiz bıraktı
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Avustralya'nın Güney Avustralya eyaletinde pazar günü etkili olan şiddetli fırtınalar nedeniyle eyalet genelinde 7.000'den fazla aboneye elektrik verilemedi. Gece Adelaide'ye ulaşan fırtınalar hasara yol açtı; pazartesi öğleden sonra 1.872 aboneyi etkileyen 15 kesinti bildirildi.

KANBERRA, 12 Ekim (Xinhua) -- Avustralya'nın Güney Avustralya eyaletinde etkili olan şiddetli fırtınalar nedeniyle binlerce hanenin elektriği kesildi.

Pazar günü eyaletin geniş kesimlerinde etkili olan fırtınalar, gece saatlerinde eyaletin başkenti Adelaide'ye ulaştı. Dolu yağışı hasara yol açarken, kuvvetli rüzgarlar nedeniyle ağaçlar devrildi.

Eyalet Acil Durum Servisi pazartesi günü yaptığı açıklamada, pazar öğleden sonra itibarıyla çoğunluğu devrilen ağaçlarla ilgili olmak üzere 100'den fazla yardım çağrısı aldıklarını belirtti.

Eyalet genelinde pazar günü öğleden sonra 7.000'den fazla aboneye elektrik verilemedi.

SA Power Networks şirketi, pazartesi günü öğleden sonra itibarıyla 1.872 aboneyi etkileyen 15 ayrı elektrik kesintisi yaşandığını bildirdi.

Kaynak: Xinhua
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