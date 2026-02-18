Ukrayna'da savaş alanında mahsur kalan 4 Güney Afrikalı ülkelerine döndü
Ukrayna'nın Donbas bölgesinde savaş alanında mahsur kalan 17 Güney Afrika Cumhuriyeti vatandaşından 4'ü geri döndü. Güney Afrika hükümeti, bu kişilerin yüksek maaş vaadiyle kandırıldığını ve insan kaçakçılığının söz konusu olduğunu bildirdi.
CAPE Ukrayna'nın Donbas bölgesinde savaş alanında mahsur kalan 17 Güney Afrika Cumhuriyeti vatandaşından dördü ülkelerine döndü.
Devlet televizyonu SABC kanalının haberine göre, yüksek maaşlı iş vaadiyle kandırılarak Rus ordusuna katılan ve Donbas'ta mahsur kalan 4 Güney Afrikalı, Dubai aktarmalı uçuşla O.R. Tambo Uluslararası Havalimanı'na ulaştı.
Güney Afrika hükümeti, geçen yıl kasım ayında yaptığı açıklamada, yaşları 20 ila 39 arasında değişen 17 Güney Afrikalının ülkeye dönmesi için diplomatik kanallar üzerinden çalışma yürütüldüğünü bildirmişti.
Eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın kızı olan eski MK Parti milletvekili Duduzile Zuma-Sambudla, 17 Güney Afrika vatandaşını "yakın koruma eğitimi" vaadiyle kandırıp Ukrayna cephesinde Rus ordusu adına savaşmaya göndererek insan kaçakçılığı ve yasa dışı paralı asker faaliyeti yürütmekle suçlanmıştı.
Zuma-Sambudla, hakkında soruşturma başlatılmasının ardından milletvekilliğinden istifa etmişti.
Rus ordusuna paralı asker sağlamakla suçlanan 5 Güney Afrikalı, hakim karşısına çıktı
Aralarında devlet radyosu SA FM sunucusu Nonkululeko Mantula'nın da bulunduğu 5 sanık, Güney Afrikalıları sahte iş vaatleriyle Rusya-Ukrayna Savaşı'na katılmaya ikna ederek "Yabancı Askeri Yardım Düzenleme Yasası"nı ihlal etmek suçlamasıyla bugün hakim karşısına çıktı.
Mahkeme, soruşturmanın tamamlanabilmesi için davayı 29 Nisan'a ertelerken, sanıklar kefaletle serbest bırakıldı.