Haberler

Güney Afrika, Şap Salgınlarına Karşı Aşılama Çalışmalarını Hız Verdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Afrika Tarım Bakanlığı, tekrarlayan şap salgınlarını kontrol altına almak amacıyla 21 Şubat 2026 tarihinde bir milyon doz yüksek etkili şap aşısı teslim aldıklarını duyurdu.

JOHANNESBURG, 23 Şubat (Xinhua) -- Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde şap aşılarını taşıyan işçiler, 21 Şubat 2026.

Güney Afrika Tarım Bakanlığı, tekrarlayan salgınları kontrol altına alma çalışmaları kapsamında cumartesi günü bir milyon doz yüksek etkili şap aşısı teslim aldıklarını açıkladı. (Fotoğraf: GCIS/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Başını ezelim' dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Başını ezelim" dediği tehlike
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Teravih namazı sırasında yaptıkları fark edilince camiden kovuldular

Teravih namazı sırasında yaptıkları fark edilince camiden kovuldular
Ece Erken de o sisteme dahil oldu: 12 saatte kazandığı ücret şaşırttı

Daha bir gün dolmadan dudak uçuklatan gelir
52 Orduspor FK takım otobüsü Suriye'de

Sosyal medyayı karıştıran kare
Bulantı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuğun karnından saç yumağı çıktı

Bulantı şikayetiyle hastaneye götürüldü, karnından bakın ne çıktı
Teravih namazı sırasında yaptıkları fark edilince camiden kovuldular

Teravih namazı sırasında yaptıkları fark edilince camiden kovuldular
Diş hekimi eşini sokak ortasında böyle katletti, suçu hakime attı

Diş hekimi eşini sokak ortasında böyle katletti, suçu hakime attı
Trump, Netflix'i açık açık tehdit etti: Bunu yapın yoksa sonuçları ağır olur

Netflix'i açık açık tehdit etti: Bunu yapın yoksa sonuçları ağır olur