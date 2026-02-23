Güney Afrika, Şap Salgınlarına Karşı Aşılama Çalışmalarını Hız Verdi
Güney Afrika Tarım Bakanlığı, tekrarlayan şap salgınlarını kontrol altına almak amacıyla 21 Şubat 2026 tarihinde bir milyon doz yüksek etkili şap aşısı teslim aldıklarını duyurdu.
JOHANNESBURG, 23 Şubat (Xinhua) -- Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde şap aşılarını taşıyan işçiler, 21 Şubat 2026.
Kaynak: Xinhua