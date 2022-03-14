Güney Afrika'nın tüm büyük şehirleri susuzluk tehdidiyle karşı karşıya

Güney Afrika Cumhuriyet'inin büyük şehirlerinin tamamının gelecek 5 yılda su kısıtlamalarına neden olacak ciddi bir susuzluk tehdidiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Bayındırlık ve Altyapı bakanı Patricia de Lille, yaptığı açıklamada, 2027'e kadar Güney Afrika'nın tüm büyük şehirlerinde yüksek bir su kısıtlaması riskinin bulunduğunu ve şu anda 8 büyük şehirden 6'sında kısıtlamaların yürürlükte olduğunu belirtti.

Lille, zamanında müdahale edilemediği takdirde 2030'a kadar su talebinin, mevcut arzı 1,6 milyar ila 2,7 milyar metreküp aşabileceğini kaydetti.

Bu durumda su talebinin, su arzını yüzde 10 ile 15 arasında aşabileceğinin altını çizen Lille, ekonomik büyüme, kentleşme ve yükselen yaşam standartları sonucunda tarım dışı su talebinin 2050'ye kadar yüzde 40 artmasını beklediklerini aktardı.

Lille, Güney Afrika'nın sulak alanlarının ve nehirlerinin su seviyelerindeki düşüşe dikkati çekerek, "Özellikle endişe verici olan; atık su arıtma tesislerinin kötü durumu ve performansıdır. Birçok tesisin kapasitesi ve bakımları yetersiz durumda. Bunun özellikle alt kullanıcılar için önemli ekonomik etkileri var." ifadesini kullandı.