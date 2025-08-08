Güney Afrika Mahkemesi, Eski Zambiya Cumhurbaşkanı Lungu'nun Naaşının İadesine Karar Verdi

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yüksek mahkeme, eski Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Chagwa Lungu'nun naaşının, ülkesine iade edilmesine karar verdi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Lungu'nun hayatını kaybettiği Güney Afrika'da bulunan Pretorya Yüksek Mahkemesi, Lungu'nun ailesi ile Zambiya hükümeti arasında yaşanan resmi tören sorunu nedeniyle taraflara teslim etmediği cenazenin akıbetine dair karar verdi.

Mahkeme, Lungu'nun naaşının resmi törenle defnedilmek üzere Zambiya hükümetine teslim edilmesine ilişkin karar aldı.

Güney Afrika Yüksek Mahkemesi Gauteng Bölümü Başkan Yardımcısı Aubrey Ledwaba, karara ilişkin yaptığı açıklamada, "Mahkeme, Zambiya hükümetinin merhum cumhurbaşkanı için devlet cenaze töreni düzenlemeye yetkili olduğu sonucuna vardı." ifadelerini kullandı.

Ledwaba, Lungu'nun naaşının, başkent Lusaka'da düzenlenecek resmi törenle defnedilmek üzere ailesi tarafından Zambiya hükümetine teslim edilmesine karar verildiğini ifade etti.

Lungu ailesinin avukatı Neo Mashele ise kararı temyiz etmek üzere Yargıtay'a başvuracaklarını belirtti.

Zambiya hükümeti ile Lungu ailesi arasındaki anlaşmazlık

Zambiya'yı 2015-2021 yıllarında yöneten eski Cumhurbaşkanı Lungu, 5 Haziran'da Güney Afrika'nın yürütme başkenti Pretorya'da tedavi gördüğü hastanede 68 yaşında hayatını kaybetmişti.

Zambiya hükümeti, Lungu için resmi cenaze töreni düzenlemek isterken, ailesi Lungu'nun vasiyeti doğrultusunda, en büyük siyasi rakibi ve halefi Cumhurbaşkanı Hakainde Hichilema'nın törene katılmaması yönündeki isteğini gerekçe göstererek bu törene karşı çıkmıştı.

Lungu'nun naaşının Zambiya'ya nakledilmesini engelleyen aile üyeleri, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde cenaze töreni düzenleme kararı almıştı.

Zambiya hükümeti bu cenaze törenini durdurmak üzere mahkemeye başvurmuştu.

Bunun üzerine Pretorya Yüksek Mahkemesi, Zambiya hükümeti ile Lungu ailesi arasındaki anlaşmazlık çözülmeden cenaze töreninin yapılamayacağına hükmetmişti.