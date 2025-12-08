Haberler

Güney Afrika, Filistinlilere tanınan 90 günlük vize muafiyetini kaldırdı

Güncelleme:
Güney Afrika, İsrail'in Gazze halkını yerlerinden etme girişimlerine karşılık olarak, Filistinlilere tanınan 90 günlük vize muafiyetini kaldırdı. Bu karar, vize muafiyetinin kötüye kullanıldığı gerekçesiyle alındı.

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, İsrail'in Gazze halkını yerlerinden etmeye yönelik "gönüllü sürgün" girişimlerine karşı Filistinlilere tanınan 90 günlük vize muafiyetini kaldırdığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ulusal istihbarat birimlerince yürütülen soruşturmalar sonucunda Filistin pasaportu hamilerine tanınan 90 günlük vize muafiyetinin, Gazze sakinlerine yönelik "gönüllü sürgün" girişimleriyle bağlantılı İsrailli aktörler tarafından kasıtlı ve sürekli şekilde kötüye kullanıldığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu suiistimallerin önlenmesi amacıyla Filistinlilere tanınan 90 günlük vize muafiyetinin kaldırıldığı duyuruldu.

Gazzelilerin "gönüllü sürgünü"

Açıklamada ayrıca pasaportlarında çıkış damgası olmaksızın Filistin'den çıkarılarak özel uçuşla 13 Kasım'da Johannesburg kentine getirilen 153 Filistinliye ilişkin, "Sıradan ticari uçuşlar yerine, bu uçuş yolcular tarafından değil, aracılar tarafından kiralandı. Yolcuların çoğuna Güney Afrika'ya tek yön bilet verildi ve yanlarında bagaj getirmeleri yasaklandı. Sadece ABD doları ve temel ihtiyaç malzemeleri taşımalarına izin verildi." ifadesi kullanıldı.

Tüm bu unsurların bir araya gelmesinin, muafiyetin amacına aykırı olarak dış aktörlerce kullanıldığını açıkça gösterdiği vurgulanan açıklamada, bu tür uçuşların tek seferlik olmadığına ve Filistinlilerin dünyanın başka bölgelerine taşınmasına yönelik daha geniş ve süregelen bir girişimin parçası olabileceğine dikkat çekildi.

Açıklamada, "Bunlar arasında Güney Afrika'da ofisleri bulunan Dubai merkezli bir aracı kurumun, mümkün olan en kısa sürede daha fazla charter uçuşu başlatmak için toplu fiyat teklifi talep ettiğine dair haberler de yer alıyor." bilgisi paylaşıldı.

Güney Afrika'ya getirilen 153 Filistinlinin, olası sığınma başvurularının usulüne uygun şekilde değerlendirileceği belirtilen açıklamada, sığınma talebinde bulunmayanların ise mevcut 90 günlük muafiyet şartlarından yararlanmaya devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Murat Özgür Güvendik - Güncel
