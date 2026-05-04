Güney Afrika'daki saldırılar sonrası 130 Nijeryalı ülkesine dönmek için başvuruda bulundu

Güney Afrika'da yabancılara yönelik saldırıların ardından 130 Nijeryalı'nın gönüllü olarak ülkeye dönmek için başvuruda bulunduğu bildirildi.

Nijerya Dışişleri Bakanı Bianca Odumegwu-Ojukwu, yaptığı açıklamada, Güney Afrika'da yabancılara yönelik saldırılara değindi.

Bakan Odumegwu-Ojukwu, hükümetin Güney Afrika'da yabancılara yönelik saldırıların artabileceği endişesi üzerine bu ülkeden ayrılmak isteyen vatandaşlarını geri getirmeyi planladıklarını belirtti.

Odumegwu-Ojukwu, gönüllü olarak ülkeye dönmek isteyen 130 kişinin başvuruda bulunduğunu, bu sayının artmasının beklendiğini kaydetti.

Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu'nun Güney Afrika'daki gelişmelerden endişe duyduğunu aktaran Odumegwu-Ojukwu, yabancı uyruklulara yönelik saldırıları kınadı.

Odumegwu-Ojukwu, Güney Afrika'da düzenlenen bazı gösterilerin, yabancı düşmanı söylemler, nefret içerikli ifadeler ve göçmen karşıtı kışkırtıcı açıklamalarla öne çıktığına dikkati çekerek, hükümetin vatandaşlarının güvenliğini sağlamak amacıyla gelişmeleri yakından takip ettiğini ifade etti.

Nijerya, Güney Afrika'da yabancılara yönelik son dönemde artan saldırılar nedeniyle bu ülkenin Abuja'daki geçici yüksek komiserini Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.

Geçen aydan bu yana şiddet olayları yaşanıyor

Güney Afrika'da geçen aydan bu yana Afrikalı göçmenlere karşı şiddet olayları yaşanıyor.

Nijerya'nın Johannesburg Başkonsolosu Ninikanwa Okey-Uche, yaşanan şiddet olaylarında 2 Nijeryalının hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Öte yandan Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, saldırıları kınarken, yabancı uyruklulara da yerel yasalara saygı göstermeleri çağrısında bulunmuştu.

Ülkede, çoğunluğu kayıt dışı çalışan yüz binlerce Afrikalı göçmen bulunuyor. Göçmenlerin ev ve iş yerleri, hükümet karşıtı protestolarda sıklıkla yağmalanıyor.

Güney Afrika'da 2008'de de yabancıları hedef alan şiddet olaylarında, 50 Afrikalı göçmen hayatını kaybetmişti.