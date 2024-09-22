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Güney Afrika'da Yoğun Kar Yağışı Hayatı Felç Etti

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Güney Afrika'da etkili olan yoğun kar yağışı, yolları kapatarak sürücülerin mahsur kalmasına neden oldu. Johannesburg ve Durban'ı bağlayan N3 otoyolu da kardan etkilendi. Yıllardır görülmeyen bu durum, acil yardım ekiplerinin devreye girmesine yol açtı.

- Güney Afrika'da yoğun kar yağışı hayatı felç etti

PRETORIA - Güney Afrika'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle birçok noktada yollar kapandı, sürücüler mahsur kaldı.

Güney Afrika beyaz örtüyle kaplandı. Cumartesi günü etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle birçok noktada yollar kapanırken, mahsur kalan sürücüler zor anlar yaşadı. Johannesburg ve Durban şehirlerini birbirine bağlayan N3 otoyolu da kardan etkilendi ve geceyi araçlarında geçirmek zorunda kalan sürücülere acil yardım ekipleri ulaştı. KwaZulu-Natal eyaleti hükümeti, mahsur kalan sürücülere battaniye ve yemek dağıtıldığını belirtti.

Güney Afrika'da Yoğun Kar Yağışı Hayatı Felç Etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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