Güney Afrika'nın Cape Town şehrinde iki ayrı silahlı saldırıda 6 kişi öldü

Güncelleme:
Cape Town'da meydana gelen iki ayrı silahlı saldırıda toplamda 6 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Polis, saldırıların nedenini henüz belirleyemedi.

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin yasama başkenti Cape Town'da iki ayrı silahlı saldırıda 6 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Batı Cape Polis Sözcüsü Andre Traut, yaptığı basın açıklamasında, şehir merkezinin doğusundaki Ndabeni semtinde meydana gelen silahlı saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Traut, Kensington semtindeki Maitland Mezarlığı yakınlarında gerçekleştirilen bir diğer silahlı saldırıda 2 kişinin öldüğünü, 2 kişinin yaralandığını kaydetti.

Sözcü, her iki saldırının da nedeninin henüz belirlenemediğini söyledi.

2025'in ilk 9 ayında 17 binden fazla cinayet işlendi

Dünyada suç oranlarının yüksek görüldüğü ülkelerden Güney Afrika'da, resmi verilere göre 2023 ve 2024'te her saat başı ortalama 3 kişi cinayet sonucu hayatını kaybetmişti.

Polis teşkilatının verilerine göre ülkede 2025'in ilk 9 ayında 17 binden fazla cinayet işlendi.

Aynı dönemde 95 bine yakın silahlı soygun, 37 binden fazla cinsel saldırı, 14 binden fazla araç gasbı olayının yaşandığı ülkede, günde ortalama 50 adam kaçırma vakası kaydedildi.

