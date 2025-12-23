Güney Afrika'da eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 10'a yükseldi

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehri yakınlarında bulunan gece kondu yerleşimi Bekkersdal'deki eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.

Devlet televizyonu SABC'nin haberinde, 21 Aralık'ta Bekkersdal'daki yerel meyhaneyi basan silahlı 10 saldırganın, kalabalığa rastgele ateş açtıktan sonra mekandan kaçmaya çalışan kişileri de takip ederek hedef aldığı saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı 10'a çıktığı belirtildi.

Hastanede tedavi altında bulunan 10 yaralının durumunun ise kritik olduğu kaydedildi.

Saldırıya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı

Gauteng Eyaleti Emniyet Müdür Yardımcısı Tümgeneral Fred Kekana, yaptığı açıklamada, saldırıyla bağlantılı 2 şüphelinin gözaltına alındığını belirterek, "Onlarla nazikçe görüşeceğiz ve silahlar da dahil olmak üzere onlarla birlikte olan diğer kişileri yakalamamıza yardımcı olacaklar." dedi.

Bekkersdal'ın bağlı olduğu Rand West Belediyesinin Başkan Yardımcısı Nontombi Molatlhegi, basına yaptığı açıklamada, yerel halktan görgü tanıklarının olaydan bölgedeki kaçak madencilerin sorumlu olduğunu iddia ettiğini söyledi.

Molatlhegi, bu yılın başlarında bölgede başka bir meyhaneye saldırı yapıldığını hatırlatarak, "Bekkersdal'ın artık faaliyette olmayan maden kuyularıyla çevrili bir bölge olduğunu anlamalısınız. Karşılaştığımız sorun, terkedilmiş maden kuyuları. İşte sorun bu ve bu yüzden de olayı yasa dışı madencilerle ilişkilendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Güney Afrika'da artan suç olayları

Güney Afrika'nın Saulsville kasabasındaki bir eğlence mekanına 6 Aralık'ta düzenlenen saldırıda da 2'si çocuk 12 kişi yaşamını yitirmiş, 13 kişi yaralanmıştı.

Dünya genelinde suç olaylarının en sık görüldüğü ülkelerden Güney Afrika'da geçen yıl 27 binden fazla kişi cinayet sonucu yaşamını yitirmişti.

Yetkililer, son dönemde giderek artan suç olayları konusunda vatandaşlara sıklıkla uyarıda bulunuyor.