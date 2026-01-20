Haberler

Güney Afrika'daki sellerde 37 kişi yaşamını yitirdi

Güncelleme:
Güney Afrika'da yoğun yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 37’yi geçti. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, ülke çapında endişe verici durumlar yaşanıyor.

Güney Afrika'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artarken, ülkede arama kurtarma çalışmaları zorlu koşullara rağmen devam ediyor.

Ulusal medyaya yansıyan haberlere göre, Güney Afrika'da da son haftalarda görülen yoğun yağışların yol açtığı sellerde en az 37 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini dile getirdi.

Haftalardır süren yoğun yağışların nehir yataklarını taşırdığına dikkati çeken yetkililer, bazı mahallelerin tamamen sular altında kaldığını bildirdi.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, 19 Ocak'ta sel felaketinin yaşandığı Mpumalanga eyaletindeki incelemeleri sırasında, aşırı hava olaylarını iklim değişikliği ile ilişkilendirmişti.

Ramaphosa, şiddetli hava olaylarının etkileriyle mücadelede eden ve imkanları sınırlı olan ülkelere finansman sağlanması gerektiğini söylemişti.

Kaynak: AA / Gülsüm İncekaya - Güncel
500

