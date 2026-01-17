Güney Afrika'nın Limpopo Eyaletindeki Sellerde Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 9'a Yükseldi

JOHANNESBURG, 17 Ocak (Xinhua) -- Güney Afrika'nın Limpopo eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu seller nedeniyle aralarında 5 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti.

Limpopo Eyaleti Başbakanı Phophi Ramathuba cuma günü düzenlediği basın toplantısında, "Yağışlar benzeri görülmemiş düzeydeydi. Bazı bölgelerde birkaç gün içinde 400 milimetreye varan yağışlar görüldü" dedi. Ramathuba, sellerin 1.600 civarında konut da dahil olmak üzere, topluluklar ve altyapı üzerinde büyük hasara yol açtığını ifade etti.

Ramathuba, yetkililerin sellerin tam etkisini değerlendirmeyi sürdürdüğünü kaydederek, arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Güney Afrika Hava Durumu Servisi, perşembe günü Limpopo'nun bazı kesimleriyle komşu Mpumalanga eyaleti için yıkıcı nitelikteki yağışlara yönelik 10. seviye kırmızı kod uyarısı yayımlamıştı.

Uyarı, havza alanlarının halihazırda doygun hale gelmesine neden olan birkaç günlük aralıksız şiddetli yağışın ardından gelmişti. Önümüzdeki günlerde yeni sağanakların beklendiği bildirildi.