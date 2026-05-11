Albüm: Güney Afrika'da Şiddetli Hava Koşulları Nedeniyle Ulusal Afet İlan Edildi

GARDEN ROUTE, 11 Mayıs (Xinhua) -- Güney Afrika hükümeti, birden fazla eyalette yıkıma yol açan şiddetli hava koşulları nedeniyle ulusal afet ilan etti.

Güney Afrika İşbirlikli Yönetişim Bakanlığı'ndan cumartesi gecesi yapılan açıklamada, 4 Mayıs'tan bu yana devam eden şiddetli yağış, sel, gök gürültülü fırtına ve yıkıcı rüzgarların Batı Kap, Doğu Kap, Kuzey Kap, Kuzey Batı, Free State ve Mpumalanga eyaletlerinde can kayıplarına, altyapı hasarına ve temel hizmetlerde aksamalara neden olduğu belirtildi.

