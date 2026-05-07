Güney Afrika'da dev timsahın midesinden çıkan terliklerin kayıp vakalarıyla bağı araştırılıyor

Güney Afrika'nın Mpumalanga eyaletinde sel sularına kapılarak kaybolduğu düşünülen iş insanı Gabriel Batista'yı arama çalışmaları sırasında bir timsahın midesinde insan kalıntıları ve terlikler bulundu. Polisten yapılan açıklamaya göre, emniyet bu kalıntıların kayıp vakalarıyla bağlantısını araştırıyor.

CAPE Güney Afrika polisi, Mpumalanga eyaletindeki Komati Nehri'nde sel sularına kapılarak kaybolduğu düşünülen iş insanı Gabriel Batista'yı arama çalışmaları sırasında nehirden çıkarılan dev timsahın midesinde bulunan insan kalıntıları ve terliklerin kayıp vakalarıyla bağlantısını araştırıyor.

Polisten yapılan açıklamada, geçen hafta aracı sel sularıyla kaplı şekilde alçak bir köprüde boş halde bulunan Batista'nın ölümüne neden olabileceğinden şüphelenilen timsahın midesinden insan kalıntılarıyla birlikte çıkarılan 6 terliğin, daha önceki kayıp vakalarıyla bağlantılı olup olmadığının araştırıldığı bildirildi.

İnsan kalıntılarının Batista'ya ait olup olmadığının DNA testiyle belirlenmesi beklenirken, timsahın midesinde bulunan terliklerin başka kurbanlara ait olma ihtimali değerlendiriliyor.

Ülkenin kuzeydoğusunu etkisi altına alan şiddetli yağışların neden olduğu selde kaybolan 59 yaşındaki iş insanını arama kurtarma çalışmalarında, bölgedeki şişkin halde hareketsiz bekleyen bir timsah etkisiz hale getirilmişti.

Batista'ya saldırarak ölümüne neden olduğundan şüphelenilen 4,5 metre uzunluğunda ve yaklaşık 500 kilogram ağırlığındaki timsahın midesinde insan kalıntılarıyla birlikte 6 terlik bulunmuştu.

Kaynak: AA / Murat Özgür Güvendik
