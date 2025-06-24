Güney Afrika'da Polis Dedektifi Mathipa'nın Suikastiyle İlgili 12 Asker Tutuklandı

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Güney Afrika'da polis dedektifi Yarbay Frans Mathipa'nın suikastına ilişkin olarak 12 asker tutuklandı. Suikast, DEAŞ ile bağlantılı bir şahsı araştırırken gerçekleşti.

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 2023'te uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren polis dedektifi Yarbay Frans Mathipa'nın ölümüne ilişkin 12 asker tutuklandı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, terör örgütü DEAŞ mensubu oldukları iddia edilen 2 kişinin 2022'de Johannesburg'da kaçırılması olayını soruştururken uğradığı silahlı saldırıda ölen Mathipa'nın ölümüne ilişkin olarak Güney Afrika Ulusal Savunma Kuvvetlerinden (SANDF) 2 asker pazar günü gözaltına alındı.

Söz konusu askerlerin O.R. Tambo Uluslararası Havalimanında gözaltına alınmasının ardından, 10 asker daha Mathipa suikastiyle ilgili olarak yürütme başkenti Pretorya'da güvenlik güçlerine teslim oldu.

Adliyeye sevk edilen 12 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Tutuklular, 2 Temmuz'da kefalet talebiyle hakim karşısına çıkacak.

Mathipa, DEAŞ'ın Sahra Altı Afrika yapılanmasının sözde finans sorumlularından olduğu iddia edilen Etiyopya uyruklu Abdella Abadiga'nın korumasıyla birlikte Johannesburg'daki bir alışveriş merkezinden kaçırılmasını soruştururken, 6 Ağustos 2023'te Pretorya yakınlarında N1 karayolunda aracıyla seyir halinde iken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Murat Özgür Güvendik - Güncel
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