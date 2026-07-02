Güney Afrika'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 16 kişi öldü

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Western Cape eyaletinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 16 kişi hayatını kaybetti.

Western Cape Ulaştırma Departmanı Trafik Yönetimi Baş Direktörü Maxine Bezuidenhout yaptığı açıklamada, Cape Town'dan Eastern Cape eyaletine giden ve içinde 73 yolcu bulunan otobüsün, Touws River bölgesi yakınlarında devrildiğini belirtti.

Bezuidenhout, kazada aralarında 3 çocuğun da bulunduğu 16 kişinin hayatını kaybettiğini, otobüs şoförü dahil en az 35 kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Otobüsteki yolcuların Cape Town'dan Eastern Cape'e giden tatilciler olduğunu kaydeden Bezuidenhout, yaralıların tedavi altına alındığını bildirdi.

Bezuidenhout, sürücünün ifadesine göre otobüsün N1 kara yolu üzerinden Touws River'a yaklaştığı sırada yan yoldan çıkan bir araçla çarpışmamak için manevra yaptığını, bunun üzerine otobüsün devrildiğini kaydetti.