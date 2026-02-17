Güney Afrika'da muhalefet partisi EFF'den, İsrail Büyükelçiliğinin kapatılması çağrısı

CAPE Güney Afrika'nda ikinci büyük muhalefet partisi Ekonomik Özgürlük Savaşçıları'nın (EFF) lideri Julius Malema, Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'ya İsrail'in Pretorya'daki Büyükelçiliğini kapatma çağrısında bulundu.

Malema, yaptığı açıklamada Ramaphosa'ya hitaben, "Ulusal Meclis kararıyla İsrail Büyükelçiliğini kapatarak cesaretinizi göstermenizi istiyoruz. Temsilcilerini istenmeyen kişi ilan ettiniz ve kıyamet kopmadı. Büyükelçiliği kapatın ve bu soykırımcı ulusla ilişkilerinizi kesin." ifadelerini kullandı.

Malema ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Pretorya Büyükelçisi olarak atanan muhafazakar yazar Leo Brent Bozell'i "azılı bir ırkçı" olarak nitelendirerek, "Tek amacı bize dış politikamızın ne olması gerektiğini dikte etmek olan bu kişiyle işbirliği yapmayı reddetme hakkımızı kullanmalıyız." dedi.

Güney Afrika, ocak ayında İsrail'in Pretorya Maslahatgüzarı Ariel Seidman'ı istenmeyen kişi ilan ederek sınır dışı etmişti.

ABD'nin yeni atanan Pretorya Büyükelçisi Bozell ise Ekim 2025'te ABD Senatosu'nda yaptığı açıklamada, bu görevde önceliğinin Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail'e karşı açtığı soykırım davasını sonlandırmak olduğunu söylemişti.