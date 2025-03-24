Güney Afrika'da Hava Gösterisi Sırasında Uçak Düştü: Pilot Hayatını Kaybetti

- Güney Afrika'da hava gösterisinde uçak düştü: Pilot hayatını kaybetti

CAPE TOWN - Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'un kuzeyindeki Saldanha kasabasında cumartesi günü düzenlenen West Coast Hava Gösterisi'nde uçuş yapan uçağın düşmesi sonucu Pilot James O'Connell hayatını kaybetti.

Güney Afrika'da eğlenceli etkinlik korkunç anlara sahne oldu. Başkent Cape Town'un kuzeyindeki Saldanha kasabasında cumartesi günü düzenlenen West Coast Hava Gösterisi'nde uçuş yapan uçağın düşmesi sonucu Pilot James O'Connell hayatını kaybetti. Manevralar yapan uçağın yere çakıldığı anlar izleyiciler tarafından anbean kaydedildi.

"Uçak, ani bir irtifa kaybı yaşadı ve yere çakılmadan önce dik bir düşüşe geçti"

Gösterinin organizatörleri, sosyal medya üzerinden paylaştıkları bir açıklamada, "West Coast Hava Gösterisi organizatörleri, Güney Afrika'dan son derece yetenekli ve saygı duyulan bir test pilotu olan James O'Connell'in dahil olduğu bir kazayı büyük bir üzüntüyle doğrulamaktadır. O'Connell, Güney Afrikalılar için derin tarihi öneme sahip, sevilen bir savaş uçağı olan Impala Mark 1'in yeteneklerini sergilemeyi amaçlayan rutin bir gösteri yapıyordu. Bu gösteri özellikle büyük bir anıydı çünkü Impala, yıllardır hava gösterilerinde sahnede görülmemişti" denildi.

Manevraların, resmi hava gösterisi programının bir parçası olduğu kaydedilen açıklamada, "Tanıkların ifadelerine göre, uçak, gösterinin büyük bölümünde kontrol altındaymış gibi görünüyordu. Ancak, son manevralardan birinde uçak ani bir irtifa kaybı yaşadı ve yere çakılmadan önce dik bir düşüşe geçti" ifadeleri kullanıldı.

Güney Afrika Sivil Havacılık Otoritesi ve Güney Afrika Hava Kuvvetleri'nin kaza birimi, olaya ilişkin soruşturma başlattı.