Güney Afrika'da Gazze'deki Gazeteciler İçin Anma Töreni

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde bir araya gelen gazeteciler, Gazze'de meslektaşlarını öldüren İsrail'i protesto ederek hayatını kaybeden gazetecileri andı.

"Apartheid Karşıtı Gazeteciler" adlı inisiyatif tarafından organize edilen eylem kapsamında, Güney Afrikalı gazeteciler Gazze'de öldürülen meslektaşlarını anmak için Al Jazeera'nın Johannesburg'daki ofisi önünde bir araya geldi.

Burada, İsrail ordusunun Gazze kentindeki Şifa Hastanesi yakınında gazetecilerin kaldığı çadıra düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden, Al Jazeera muhabirleri Enes eş-Şerif ve Muhemmed Qraiqea ile kameraman ve foto muhabirleri İbrahim Zahir, Mümin Alive, Muhammed Nofel ve Muhammed el-Halidi için anma töreni gerçekleştirildi.

Ellerinde "Gazetecilik suç değil", "Özgür Filistin", "İsrail soykırımı derhal durdur" yazılı pankartlar taşıyan gazeteciler, "Nehirden denize Filistin Özgür olacak", "Denizden nehre, Filistin daima özgür kalacak" sloganları attı.

Eylemciler, İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden Es-Şerif, Qraiqea, Zahir, Alive, Nofel ve El-Halidi'nin fotoğraflarının yer aldığı posterlerin önüne gül bıraktı.