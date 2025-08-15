Güney Afrika'da Gazze'deki Gazeteciler İçin Anma Töreni

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Johannesburg'da bir araya gelen gazeteciler, Gazze'de İsrail saldırısında hayatını kaybeden meslektaşlarını andı. 'Apartheid Karşıtı Gazeteciler' inisiyatifinin düzenlediği eylemde, protestocu gazeteciler çeşitli pankartlar ve sloganlarla Filistin özgürlüğüne destek verdi.

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde bir araya gelen gazeteciler, Gazze'de meslektaşlarını öldüren İsrail'i protesto ederek hayatını kaybeden gazetecileri andı.

"Apartheid Karşıtı Gazeteciler" adlı inisiyatif tarafından organize edilen eylem kapsamında, Güney Afrikalı gazeteciler Gazze'de öldürülen meslektaşlarını anmak için Al Jazeera'nın Johannesburg'daki ofisi önünde bir araya geldi.

Burada, İsrail ordusunun Gazze kentindeki Şifa Hastanesi yakınında gazetecilerin kaldığı çadıra düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden, Al Jazeera muhabirleri Enes eş-Şerif ve Muhemmed Qraiqea ile kameraman ve foto muhabirleri İbrahim Zahir, Mümin Alive, Muhammed Nofel ve Muhammed el-Halidi için anma töreni gerçekleştirildi.

Ellerinde "Gazetecilik suç değil", "Özgür Filistin", "İsrail soykırımı derhal durdur" yazılı pankartlar taşıyan gazeteciler, "Nehirden denize Filistin Özgür olacak", "Denizden nehre, Filistin daima özgür kalacak" sloganları attı.

Eylemciler, İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden Es-Şerif, Qraiqea, Zahir, Alive, Nofel ve El-Halidi'nin fotoğraflarının yer aldığı posterlerin önüne gül bıraktı.

Kaynak: AA / Murat Özgür Güvendik - Güncel
Rıdvan Dilmen'den dev iddia: Avrupa'da yüzde 80 yarı final oynayacaklar

O takımımız için dev iddia: Avrupa'da yüzde 80 yarı final oynayacaklar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balıkesir Sındırgı beşik gibi sallanıyor

Balıkesir beşik gibi! Saniyeler içinde peş peşe depremler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.