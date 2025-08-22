Güney Afrika'da Filistin Yanlısı Gösteriler
Güney Afrika'nın Pretoria kentinde, 100'den fazla aktivist İsrail'in Gazze Şeridi'nde soykırım yapmakla suçlanması üzerine hükümete kömür ihracatını yasaklama çağrısı yaptı.
PRETORİA, 22 Ağustos (Xinhua) -- Güney Afrika'nın idari başkenti Pretoria'da düzenlenen bir protestoya katılan Filistin yanlısı göstericiler, 21 Ağustos 2025.
Güney Afrika'nın üç büyük kentinde perşembe günü 100'den fazla Filistin yanlısı aktivist protesto gösterileri düzenleyerek, Gazze Şeridi'nde soykırım yapmakla suçlanan İsrail'e kömür ihracatını yasaklaması için hükümete çağrıda bulundu. (Fotoğraf: Shiraaz Mohamed/Xinhua)
