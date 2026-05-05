Güney Afrika'da Akaryakıt Fiyatları Yeniden Artıyor

Güncelleme:
JOHANNESBURG, 5 Mayıs (Xinhua) -- Güney Afrika hükümeti, küresel petrol piyasalarındaki baskının artmasıyla akaryakıt fiyatlarının 6 Mayıs'tan itibaren yeniden artırılacağını duyurdu.

Güney Afrika Maden ve Petrol Kaynakları Bakanlığı tarafından pazartesi günü yapılan açıklamada, 93 ve 95 oktan benzinin litresine 3,27 rand (yaklaşık 0,2 ABD doları), dizelin litresine ise 6,19 rand zam yapılacağı bildirildi.

Fiyatların gözden geçirilmesi sürecinde, ortalama Brent Ham Petrol fiyatının varil başına 93,67 ABD dolarından 101 ABD dolarına yükseldiğine dikkat çeken bakanlık, fiyat artışının büyük ölçüde ABD ile İran arasındaki gerilim ile Hürmüz Boğazı başta olmak üzere kritik tedarik hatlarında yaşanan aksaklıklardan kaynaklandığını belirtti.

Öte yandan bakanlık, geçen hafta yaptığı açıklamada, yakıt fiyatlarındaki artışın etkisini hafifletmek amacıyla uygulanan geçici destek tedbirleri kapsamında benzin fiyatlarında litre başına 3 rand, dizel fiyatlarında ise 3,93 rand olarak uygulanan indirimin 6 Mayıs'tan 2 Haziran'a kadar uzatılacağını duyurmuştu.

Kaynak: Xinhua
