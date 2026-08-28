Güney Afrika'da 3 ayda 5 bin 427 cinayet

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, nisan-haziran döneminde 5 bin 427 kişinin cinayet sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi.

Güney Afrika Polis Bakan Vekili Firoz Cachalia, ülkenin başkenti Pretoria'da düzenlediği basın toplantısında, 2026-2027 mali yılının ilk çeyreğine denk gelen nisan-haziran dönemine ait suç istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülkede nisan-haziran döneminde 5 bin 427 kişi cinayet sonucu yaşamını yitirirken, bu sayı günde ortalama yaklaşık 60 cinayet işlendiğini ortaya koydu.

Öte yandan cinayet sayısı, geçen yılın aynı dönemindeki 5 bin 770'e kıyasla yüzde 5,9 azaldı.

Cachalia, suç oranlarındaki gerilemeye rağmen ülkedeki şiddet suçlarının ciddi bir sorun olmaya devam ettiğine dikkati çekerek, her cinayetin kabul edilemez olduğunu ve her mağdurun adaleti hak ettiğini belirtti.

Kaynak: AA