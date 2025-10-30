Güney Afrika Cumhuriyeti'nden İsrail'in Hava Saldırılarına Kınama

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'in Gazze'de aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinlinin ölümüne yol açan hava saldırılarıyla ateşkesi ihlal etmesini kınadı.

Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığından yapılan açıklamada, "Güney Afrika hükümeti, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Hamas'ın ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini öne sürerek ' Gazze'ye derhal yoğun saldırılar düzenlenmesi' talimatı vermesini büyük bir endişeyle not etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İsrail'in son hava saldırılarında 100'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği hatırlatılarak, "Bu gelişmelerin, İsrail'in kısa süre önce onlarca ölümcül saldırı düzenleyerek çok sayıda Filistinliyi öldürmesinin ardından 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren Gazze Barış Planı kapsamında ateşkesin ilk aşamasını yeniden uygulamaya başladığını iddia etmesinden sonra yaşanmış olması üzücüdür." değerlendirmesi yer aldı.

Güney Afrika hükümetinin, İsrail'in son ateşkes anlaşmasını açıkça ihlal etmesini kınadığı kaydedilen açıklamada, İsrail'e, imzaladığı anlaşmaya uyma ve abluka altındaki Gazze'deki yıkıcı saldırıların barışçıl bir çözümle sona erdirilmesini sağlama çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Güney Afrika'nın, derhal ve kalıcı bir ateşkes çağrısı yinelenerek, İsrail'in ateşkes anlaşmasına tam olarak uymasının, kalıcı barışın sağlanması ve bölgesel güvenliğin korunması açısından hayati önem taşıdığı vurgulandı.