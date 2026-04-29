Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa'dan Filistin direnişinin sembol ismi Bergusi'ye destek

CAPE Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Filistin direnişinin sembol isimlerinden 66 yaşındaki Mervan Bergusi'nin serbest bırakılması talebiyle düzenlenen uluslararası imza kampanyasına katılım gösteren ilk devlet başkanı oldu.

Dünya genelinden aktivistler ve insan hakları savunucularının katılımıyla düzenlenen, "Mervan Bergusi'ye Özgürlük Taahhüdü" isimli imza kampanyası platformundan yapılan yazılı açıklamada, Ramaphosa'nın, Bergusi'nin derhal serbest bırakılması çağrısında bulunulan dilekçeyi imzaladığı duyuruldu.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'yı, Mervan Bergusi'ye Özgürlük Taahhüdü'nü imzalayan görevdeki ilk devlet başkanı olduğu için takdir ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Haklar, özgürlük, demokrasi ve uluslararası hukuk mücadelesine kendini adamış birleştirici ve geniş çapta kabul gören bir halk lideri olarak Bergusi'nin Güney Afrika'nın özgürlük sembolü Nelson Mandela ile kıyaslanabilecek bir Filistin figürü olduğuna işaret edilen açıklamada, Bergusi'ye özgürlük çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Mandela'nın Robben Adası'ndaki hücresinden 2013'te başlatılan kampanyaya yıllar içinde dünya genelinden 350'den fazla siyasi, diplomatik, kültürel ve akademik ismin dahil olduğu belirtildi.

Mervan Bergusi

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin kuzeybatısındaki Kober köyünde 6 Haziran 1958'de dünyaya gelen Bergusi, 15 yaşında Fetih Hareketine katıldı.

Bergusi, 1976'da 18 yaşındayken İsrail tarafından tutuklanarak bir süre hapiste kalırken bu süre zarfında İbranice öğrendi.

Üniversite yıllarında birçok kez gözaltına alınan Bergusi, 1985'te "idari tutuklu" olarak yeniden özgürlüğünden mahrum kalırken sonrasında ev hapsine alındı.

Filistin'de 1987 yılında ortaya çıkan Birinci İntifada'nın önde gelen isimleri arasında yer alan Bergusi, İsrail tarafından Ürdün'e sürgün edildi ve orada 7 yıl kaldı. Bergusi, İsrail ve Filistin yönetimi arasında imzalanan Oslo Anlaşması kapsamında 1994'te Batı Şeria'ya geri döndü.

Bergusi, 1996'da Ramallah ve El-Bire bölgesinden Fetih Hareketi adına Filistin Yasama Konseyi'ne seçildi. Bergusi, Fetih Hareketi içerisinde hızla yükselerek Hareketin Genel Sekreteri oldu.

Ramallah'taki evinde 15 Nisan 2002'de İsrail güçleri tarafından gözaltına alınan Bergusi, İsrail mahkemesi tarafından "öldürme ve öldürmeye teşebbüs" suçlamalarıyla 5 kez müebbet ve 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kudüs Üniversitesi'nde siyaset bilimi dersleri veren Bergusi, tarih ve siyaset bilimi alanında lisans, uluslararası ilişkiler bölümünde yüksek lisans yaptı. Bergusi, cezaevinde doktora derecesinde mezun olurken, "Vaat", "Tutukluluğa Direniş" ve "Bin Günlük Tecrit" adlı kitapları yazdı.

Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, 18 Şubat 2024'te Bergusi'yi Ofer Askeri Hapishanesi'nden Ramon Cezaevi'ne naklederek tecrit hapsine aldırmıştı. Buna gerekçe olarak, Batı Şeria'da planlanan bir ayaklanma hakkında istihbarat ele geçirildiği öne sürülürken, bu kararla Filistinlilerin Bergusi'nin hayatına yönelik endişeleri arttı.

Kaynak: AA / Murat Özgür Güvendik
İzmir'de freni patlayan tır 6 araca çarptı: 3 ölü, 7 yaralı

Freni patlayan tır 6 araca çarptı! Ölü ve yaralılar var
Altın için kritik saatler! Tüm gözler bu akşam açıklanacak kararda

Altın yatırımcısı için kritik dönemeç! Geri sayım başladı

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Avrupa Birliği'ne: Daha neyi bekliyorsunuz?

Gittiği ülkede lafı açık açık söyledi: Daha neyi bekliyorsunuz?
Bu kadarına da pes! Veliler okulda 8 yaşındaki çocukları dövdü

Bu kadarına da pes! Veliler okulda çocuklara saldırdı
Tartıştığı kadını sokak ortasında yumrukladı, müdahale edenlere tepki gösterdi

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Mayıs ayında 5,5 gün izin alan biri 16 gün tatil yapabilecek

Çalışanlar yaşadı! Mayıs ayında 5,5 gün izin alan biri...
Görenleri dehşete düşüren yarasa! Uzmanların açıklaması şaşkınlık yarattı

Görüntü dehşete düşürdü, uzmanların yorumu ters köşe yaptı
Bu kadarına da pes! Veliler okulda 8 yaşındaki çocukları dövdü

Bu kadarına da pes! Veliler okulda çocuklara saldırdı
Fener maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti

Konya-Fener maçında yaptığı şov pahalıya patladı

Belçika Savunma Bakanı Francken: Seksi bir ordumuz var

Açıklama Avrupa ülkesinin bakanından: Seksi bir ordumuz var