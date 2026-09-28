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Güney Afrika Bakanı Lamola, çağdaş ırkçılığın kurum ve sistemlerde sürdüğünü söyledi

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Güney Afrika Bakanı Lamola, BM toplantısında Afrikalılara ve Afrika kökenlilere yönelik çağdaş ırkçılığın kurumlarda ve sistemlerde sürdüğünü belirtti. Yabancı düşmanlığı ve çevrim içi nefret söyleminin eğilimi ağırlaştırdığını, göçmenlerin günah keçisi yapıldığını söyledi.

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Ronald Lamola, Afrikalılara ve Afrika kökenli insanlara yönelik "çağdaş ırkçılığın" kurumlarda, sistemlerde ve uygulamalarda varlığını sürdürdüğünü belirtti.

Lamola, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun Durban Bildirgesi ve Eylem Programı'nın kabulünün 25. yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği yüksek düzeyli toplantıda konuştu.

Irkçılığın varlığını sürdürdüğüne, yabancı düşmanlığı ve buna bağlı hoşgörüsüzlüğün yeniden güç kazandığına işaret eden Lamola, çevrim içi nefret söylemlerinin de bu eğilimi ağırlaştırdığını söyledi.

Lamola, "Afrikalılara ve Afrika kökenli insanlara yönelik çağdaş ırkçılık, insan ilişkilerini yöneten kurumlara, sistemlere ve uygulamalara hala yerleşmiş durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Eşitsizlik ve güvensizliğin öfke ve kutuplaşmaya zemin hazırladığını kaydeden Lamola, göçmenlerin de sosyoekonomik sıkıntıların günah keçisi haline getirildiğine dikkati çekti.

Lamola, kölelik, sömürgecilik, apartheid ve ırk ayrımcılığının etkileriyle mücadelede uluslararası toplumun ortak çabalarını güçlendirmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bugün devletlere geçmişin mirasını, resmi özürler, hakikatleri ortaya çıkarma süreçleri, tazminatlar ve kültürel eserlerin menşe ülkelerine iadesi dahil olmak üzere ele alma çağrımızı yineliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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