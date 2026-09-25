Güney Afrika Bakanı Lamola, BM'de Filistin ihlallerini soykırım olarak niteledi

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CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Ronald Lamola, insanlığı koruma gereğinin Filistin'dekinden daha acil olduğu başka hiçbir yer olmadığını söyledi.

Lamola, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Filistin meselesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuka yönelik süregelen ihlallerinin "soykırım teşkil ettiğini" belirten Lamola, "Uluslararası toplumun bu cezasızlığa son vermek için kararlı biçimde harekete geçmesi gerektiği yönündeki görüşümüzde ısrarcıyız." dedi.

Lamola, BM kararları doğrultusunda adil ve kalıcı barış ile iki devletli çözüme verdikleri desteğin sarsılmaz olduğunu kaydetti.

Filistinlilerin hakları, onuru ve insanlığının koşula bağlı olarak ele alınamayacağını vurgulayan Lamola, "Ortak insanlığımızı koruma gereğinin Filistin'den daha acil olduğu başka hiçbir yer yoktur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA