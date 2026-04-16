Güney Afrika'da apartheid rejimi bakanlarından Meyer, ABD'ye Büyükelçi olarak atandı

CAPE Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, ülkeyi 1948-1994 yılları arasında yöneten ırkçı apartheid rejiminin son kabinesinde bakan olarak görev alan ve rejimin sona erdirilmesinde müzakereci olarak kritik rol oynayan Roelf Meyer'i Washington Büyükelçisi olarak atadı.

Cumhurbaşkanı Ramaphosa, Johannesburg yakınlarında düzenlenen Ulusal Yerel Ekonomik Kalkınma Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, ABD ile ikili ilişkileri güçlendirmeye uygun, deneyimli ve yetenekli bir büyükelçi olarak nitelendirdiği Meyer'i Güney Afrika'nın yeni Washington Büyükelçisi olarak atadığını duyurdu.

Ramaphosa, Meyer'in halihazırda ABD Kongre üyeleri ve çeşitli bakanlıklarla temas halinde olduğunu belirterek, "Kendisinin ABD'de çalışabilecek ve ilişkilerimizi yeniden düzenleyebilecek ve çeşitli paydaşlarla iletişim kurabilecek niteliklere fazlasıyla sahip olduğunu gördüm." dedi.

Meyer'in apartheid rejiminin sona ermesinde ve sonrasında önemli rol oynadığını belirten Ramaphosa, "(Meyer) Ulusal Parti'nin müzakere heyetine liderlik etti. Apartheid sonrası kurulan Ulusal Birlik Hükümeti'nin ilk döneminde kabine bakanı olarak görev yaptı ve bu alanlarda büyük başarı elde etti." diye konuştu.

Ramaphosa, Meyer'in ABD hükümetine sunacağı güven mektubunun kabul edilmesini umduklarını kaydederek, "ABD dünyanın en büyük ekonomisidir ve kendi ekonomik kaderimizde halen önemli bir rol oynamaktadır." ifadelerini kullandı.

Muhalefet tepkili, iş dünyası memnun

Öte yandan, parlamentodaki ikinci büyük muhalefet partisi Ekonomik Özgürlük Savaşçıları (EFF), atamanın derhal geri çekilmesi çağrısında bulundu.

EFF Ulusal Sözcüsü Sinawo Thambo, basına yaptığı açıklamada, apartheid rejiminin en sert uygulamalarının yaşandığı dönemde Ulusal Parti'den 15 yıl süreyle milletvekilliği yapan ve son kabinede savunma bakanı ve anayasa işleri ve iletişim bakanı olarak görev alan Meyer'i "apartheid devletinin merkezi bir figürü" olarak tanımladı.

Thambo, Meyer'in apartheid yasalarının uygulanması ve muhaliflere yönelik şiddet olaylarının doğrudan sorumlularından biri olduğunu vurgulayarak, "1990'larda geçiş sürecindeki rolü, apartheid dönemindeki rolünü aklamak veya silmek için kullanılamaz." dedi.

Güney Afrika İş Dünyası Liderliği Birliğinden (BLSA) yapılan açıklamada, Meyer'in apartheid rejiminin yıkılması ve demokrasiye geçiş sürecindeki rolüne dikkati çekilerek, Meyer'in ilk demokratik hükümetin kabinesinde de yer aldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Bay Meyer, ABD'nin bir ticaret ortağı olarak devam eden önemini dikkate alarak, Washington ve Pretoria arasındaki ilişkide olası herhangi bir yıpranmayı önlemek için doğru ve yetkin kişidir." ifadeleri kullanıldı.

ABD- Güney Afrika diplomatik gerilimi

İki ülke arasındaki ilişkilerde, Şubat 2025'te ABD Başkanı Donald Trump'ın Güney Afrika'da beyaz çiftçilere yönelik "soykırım" yapıldığı ve topraklarına el konulduğu yönündeki sert iddialarının ardından başlayan gerilim, ertesi ay Güney Afrika'nın Washington Büyükelçisi Ebrahim Rasool'un sınır dışı edilmesiyle kopma noktasına gelmişti.

Güney Afrika'nın G20 üyesi olmaması gerektiğini belirtip, zirveye ev sahipliği yapmasını "tam bir rezalet" olarak nitelendiren Trump, geçen yıl Johannesburg'da düzenlenen zirveye katılmamıştı ve zirvede ABD temsilcisi de yer almamıştı.

Johannesburg'daki G20 Zirvesi'nde dönem başkanlığı devir teslim töreni de ABD'den uygun seviyede katılım olmadığı gerekçesiyle yapılmamıştı.

ABD'nin yeni Pretorya Büyükelçisi Leo Brent Bozell, 8 Nisan'da Cumhurbaşkanı Ramaphosa'ya güven mektubunu sunarak göreve başlamasının ardından, 12 Nisan'da Washington yönetiminin G20 toplantısına katılmak isteyen Maliye Bakanı Enoch Godongwana'nın akreditasyon başvurusunu reddetmesiyle diplomatik gerilim yeni boyuta taşınmıştı.

Pretorya yönetiminin apartheid rejiminin son dönem kilit figürlerinden Meyer'i Washington Büyükelçisi olarak ataması, pragmatik ve stratejik bir tercih olarak değerlendiriliyor.