Bakan Fidan, suikast girişimine maruz kaldığını açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildi

İlk kez açıkladı! Bakan Fidan, suikast girişimi atlattığını duyurdu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz

AK Parti'den PKK kongresi sonrası dikkat çeken çıkış!
Bakan Fidan'dan PKK kongresine dair ilk değerlendirme

Bakan Fidan'dan PKK kongresine dair ilk değerlendirme
ABD'de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı

ABD'de gözaltında tutulan Rümeysa Öztürk'ten sevindiren haber

Güney Afrika, ABD'nin Beyaz Çiftçilere Mülteci Statüsü Vermesine İtiraz Etti

Güney Afrika, ABD'nin Beyaz Çiftçilere Mülteci Statüsü Vermesine İtiraz Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Afrika hükümeti, ABD'nin ülkedeki beyaz çiftçilere mülteci statüsü verilmesi kararına itiraz etti. Bu durumun siyasi amaçlı olduğu ve resmi veriler ışığında asılsız olduğu vurgulandı. Güney Afrika, ayrımcılığa karşı durduğunu ve azınlık haklarını korumaya bağlı olduğunu belirtti.

Güney Afrika hükümeti, ABD yönetiminin zulme ve ayrımcılığa uğradıkları iddiasıyla ülkedeki beyaz çiftçilere mülteci statüsü vermesine itiraz ediyor.

Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Güney Afrika'daki beyaz çiftçilerin zulüm ve ayrımcılığa uğradığı iddiasının resmi veriler ışığında "asılsız" olduğu belirtildi.

Açıklamada, ABD'nin Güney Afrikalılara mülteci statüsü vermesinin tamamen siyasi amaçlı ve Güney Afrika'nın anayasal demokrasisini sorgulamak için tasarlanmış olduğu vurgulandı.

Geçmişte, beyaz ırkçı apartheid yönetiminin zulmünü yaşamış Güney Afrika'nın her türlü ayrımcılığa karşı yorulmadan çalışan bir ülke olduğuna dikkat çekilen açıklamada, hükümetin azınlıkların ve savunmasız grupların haklarının korunması ilkesine bağlı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, " Güney Afrika, ABD'nin iddia edilen mülteci statüsüne ilişkin değerlendirmelerine itiraz ederken, ülkeden ayrılmak isteyen vatandaşların bunu yapmasını engellemeyecektir. Çünkü aynı zamanda Anayasa'nın 21(2) bölümünde yer alan hareket ve seçim özgürlüğü, özellikle ülkeyi terk etme hakkını da gözetir." ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Alvin Botes'in ABD'li mevkidaşı Christopher Landau ile dün gerçekleştirdiği görüşmede, Güney Afrika'nın bu konudaki endişelerinin paylaşıldığı belirtilen açıklamada, Güney Afrika'nın ABD ile egemenliğe ve hukukun üstünlüğüne dayalı karşılıklı saygı temelinde yapıcı diyaloğa bağlı kaldığı vurgulandı.

Güney Afrikalı beyazlara mültecilik meselesi

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Afrika'nın 63 milyonluk nüfusunun yüzde 8'inden fazlasını oluşturan beyazların "siyahların liderliğindeki hükümet tarafından ırk ayrımcılığına" uğradığını iddia ediyor.

Güney Afrika'daki beyaz toplumun büyük bölümünü, yüzyıllar önce sömürge döneminde gelen Hollanda kökenli çiftçilerin torunları olan Afrikaner etnik grubu oluşturuyor.

Beyaz Saray'dan 7 Şubat'ta yapılan açıklamada, Güney Afrika'nın "2024 tarihli Toprak Kamulaştırma Yasası", İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açtığı "soykırım" davası ve İran ile "yakın ilişkiler" kararı gerekçe gösterilerek, bu ülkeye yönelik yardımlara son verilmesine ilişkin yürütme kararı alındığı belirtilmişti.

Trump, ayrıca Güney Afrika yönetiminin kendilerine kötü davrandığını ileri sürerek, "beyaz Güney Afrikalı çiftçilere" mülteci statüsü verilmesini gündeme getirmişti.

ABD hükümetinin, Güney Afrika'nın yürütme başkenti Pretorya'ya gönderdiği ekiplerin, 8 binden fazla başvuruyu incelemesinin ardından yaklaşık 100 kişiye mülteci statüsü verilmişti.

The New York Times gazetesinin ulaştığı belgeler ve yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD yönetiminin ilk beyaz Güney Afrikalı mülteci grubunu gelecek hafta ülkeye getirmeye hazırlandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA / Murat Özgür Güvendik - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı

Devlet Bahçeli'den PKK kongresi sonrası ilk hamle geldi
Mourinho'nun gazeteciye cevabı gündem oldu! Adeta dalga geçti

Muhabire cevabı gündem oldu! Adeta dalga geçti
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Halit Ergenç mahkemede aylık gelirini açıkladı

Mahkemede aylık gelirini açıkladı! Rakam bir hayli ilginç
Lisede eski hükümlü güvenlik görevlisi, kız kardeşleri öldürdü

Okul kan gölüne döndü! Güvenlik görevlisi, kardeşleri silahla katletti
Ücretli öğretmen aldığı maaşı paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü

Ücretli öğretmen maaşını paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.