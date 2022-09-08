Güneşi gören çocuklar soluğu yine süs havuzlarında aldı Sıcak yaz aylarında serinlemek için süs havuzlarını tercih eden Afyonkarahisar'daki çocuklar, sonbahar geldiğinde de geleneklerini bozmayarak güneşi görür görmez kendilerini yine havuza bıraktılar.

Güneşi gören çocuklar soluğu yine süs havuzlarında aldı

AFYONKARAHİSAR - Sıcak yaz aylarında serinlemek için süs havuzlarını tercih eden Afyonkarahisar'daki çocuklar, sonbahar geldiğinde de geleneklerini bozmayarak güneşi görür görmez kendilerini yine havuza bıraktılar.

Afyonkarahisar'da bu yıl havaların ısınması ile birlikte bazı çocuklar soluğu Kent meydanında bulunan Anıtpark'taki süs havuzunda aldı. Eylül ayının gelmesi ve hava sıcaklıklarının her geçen gün düştüğü sonbahar mevsiminde ise manzara yine değişmedi. Güneşi gören aynı çocuklar süs havuzlarında yüzerek son kez sıcak havanın tadını çıkardılar. Çevredeki vatandaşlar tarafından da ilgiyle izlenen çocuklar, dışarıdan büyükler tarafından verilen yüzme taktiklerini de uygulamaya çalıştılar.