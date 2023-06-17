Gündoğmuş'ta evde çıkan yangın söndürüldü
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Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü.
Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü.
Özügür Mahallesi'nde Kerim Eren'e ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, orman işletme müdürlüğü ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Havva Taşer - Güncel