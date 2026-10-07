GÜNDEM ÖZETİNE

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- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde AK Parti Milletvekilleri ile Yasama Yılı Açılış Toplantısı'na katılacak, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/11.00/14.00)

Kaynak: AA