GÜNDEM ÖZETİNE

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- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi Açılış Töreni'ne katılacak.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi Açılış Töreni'ne katılacak.

(Samsun/15.00)

Kaynak: AA
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