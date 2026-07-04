Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'i Dolmabahçe'de ağırlayacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i resmi törenle karşılayacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i resmi törenle karşılayacak. Erdoğan ve Şerif, ikili görüşme ile heyetler arası çalışma yemeğinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(İstanbul/14.00/14.05/15.00/16.00)
Kaynak: AA / Cankut Taşdan