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Erdoğan, gemi teslimi ve TÜRGEV programına katılacak

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersanesi Komutanlığında Açık Deniz Karakol Gemisi Cam Roman'ın Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Teslimi ve Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Platformlarının Hizmete Giriş ve Bayrak Çekimi Töreni'ne katılacak, Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersanesi Komutanlığında Açık Deniz Karakol Gemisi Cam Roman'ın Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Teslimi ve Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Platformlarının Hizmete Giriş ve Bayrak Çekimi Töreni'ne katılacak, Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan ile görüşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde TÜRGEV'in 30. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na iştirak edecek.

(İstanbul/14.00/14.45/16.00)

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut
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