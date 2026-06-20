Erdoğan, gemi teslimi ve TÜRGEV programına katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersanesi Komutanlığında Açık Deniz Karakol Gemisi Cam Roman'ın Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Teslimi ve Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Platformlarının Hizmete Giriş ve Bayrak Çekimi Töreni'ne katılacak, Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan ile görüşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde TÜRGEV'in 30. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na iştirak edecek.

(İstanbul/14.00/14.45/16.00)