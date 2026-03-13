Haberler

Erdoğan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Törenlerinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi 1. Etap Temel Atma Töreni ile üniversitenin 16 Eğitim ve Yurt Binasının Toplu Açılış Töreni'ne katılacak, WOW İstanbul Hotel'de 10. Milli İrade İftarı Programı'na iştirak edecek.

(İstanbul/14.30/19.15)

Kaynak: AA / Emrullah Cesur
