Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'i Ağırlayacak

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i resmi törenle karşılayacak, Vucic ile ikili görüşme sonrası heyetler arası görüşmeye katılacak, anlaşmaların imza töreni ile ortak basın toplantısının ardından resmi akşam yemeğine iştirak edecek.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
