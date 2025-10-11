Haberler

Erdoğan Rize'de Toplantıya Katılacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı'na başkanlık edecek, daha sonra Sivil Toplum Kuruluşları ile Buluşma ve Akşam Yemeği'ne katılacak.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı'na başkanlık edecek, daha sonra Sivil Toplum Kuruluşları ile Buluşma ve Akşam Yemeği'ne katılacak.

(Rize/15.00/16.30)

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
Donald Trump: Çin'e yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağız

Trump'ın bu kararı tüm dünyayı etkileyecek! Çin'e dev yaptırım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı isyan ettiren fahiş fiyat artışı için devreye girdi

Vatandaşı isyan ettiren fahiş fiyat artışı için devreye girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı isyan ettiren fahiş fiyat artışı için devreye girdi

Vatandaşı isyan ettiren fahiş fiyat artışı için devreye girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.