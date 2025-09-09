Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükelçileri Kabul Edecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan Güven Mektubu Takdim Törenleri programında Paraguay, Moldova, Avustralya ve Lüksemburg'un büyükelçilerini kabul edecek. Tören; 15.00'te başlayacak ve ardışık olarak büyükelçilere güven mektupları takdim edilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Güven Mektubu Takdim Törenleri programına katılacak, Paraguay Büyükelçisi Cirilo Guillermo Sosa Flores, Moldova Büyükelçisi Oleg Serebrian, Avustralya Büyükelçisi Sally-Anne Vincent ve Lüksemburg Büyükelçisi Daniel da Cruz'u kabul edecek.
(Ankara/15.00/15.15/15.45/16.15/16.45)
Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel