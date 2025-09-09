Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükelçileri Kabul Edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan Güven Mektubu Takdim Törenleri programında Paraguay, Moldova, Avustralya ve Lüksemburg'un büyükelçilerini kabul edecek. Tören; 15.00'te başlayacak ve ardışık olarak büyükelçilere güven mektupları takdim edilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Güven Mektubu Takdim Törenleri programına katılacak, Paraguay Büyükelçisi Cirilo Guillermo Sosa Flores, Moldova Büyükelçisi Oleg Serebrian, Avustralya Büyükelçisi Sally-Anne Vincent ve Lüksemburg Büyükelçisi Daniel da Cruz'u kabul edecek.

(Ankara/15.00/15.15/15.45/16.15/16.45)

