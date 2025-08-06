Cumhurbaşkanı Erdoğan Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu ve MKYK Toplantısına Katılacak

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kütüphanesi'nde düzenlenecek Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu ve Arkeolojinin Altın Çağı Sergisi'ne katılacak, ardından AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kütüphanesi'nde düzenlenecek Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu ve Arkeolojinin Altın Çağı Sergisi'ne katılacak, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00/16.00)

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
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