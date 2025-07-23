Erdoğan, MYK Toplantısına Başkanlık Edecek ve Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'ne Katılacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek, daha sonra Polis Akademisi Başkanlığında düzenlenecek Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'ne katılacak.

(Ankara/15.30/19.00)