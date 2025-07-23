Erdoğan, MYK Toplantısına Başkanlık Edecek ve Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'ne Katılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Toplantının ardından, Ankara'da düzenlenecek Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'ne katılacak. Bu önemli etkinliklerde Erdoğan'ın gündeminde neler olduğunu görmek için takipte kalın.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek, daha sonra Polis Akademisi Başkanlığında düzenlenecek Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'ne katılacak.
(Ankara/15.30/19.00)
Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel