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GÜNDEM ÖZETİNE

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GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou N'Guesso ile görüşecek, Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou N'Guesso ile görüşecek, Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/14.00/19.30)

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel

Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı İstanbul Güncel Haberler

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