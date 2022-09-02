GÜNDEM ÖZETİNE

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou N'Guesso ile görüşecek, Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou N'Guesso ile görüşecek, Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.
(İstanbul/14.00/19.30)
Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel