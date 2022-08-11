GÜNDEM ÖZETİNE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde DSİ tarafından yapımı tamamlanan 34 hidroelektrik santralinin açılış törenine katılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde DSİ tarafından yapımı tamamlanan 34 hidroelektrik santralinin açılış törenine katılacak. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek. (Ankara/14.00/15.30) Güncel AA / Aykut Karadağ Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Güncel Haberler

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